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В Канаде неизвестный на пожарной машине пытался наехать на людей

В Канаде неизвестный на пожарной машине пытался наехать на людей
10:19 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Канаде неизвестный похитил пожарную машину и пытался наехать на людей в центральном парке Виннипега.

В Канаде неизвестный на похищенной пожарной машине пытался наехать на людей, посещающих центральный парк Виннипега. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, неизвестный угнал пожарную машину и отправился на ней до торгового центра, после чего свернул в Центральный парк и попытался наехать на прохожих. Угнанную пожарную машину преследовали более 10 автомобилей, пока она не сломалась и остановилась на проспекте Ассинибойн.

Как заявили в местной полиции, происшествие не рассматривается как террористический акт. Пожарную машину угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон, где произошло столкновение кареты скорой помощи и легковогого автомобиля.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, в Великобритании вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на людей на Лондонском мосту. Силовики ликвидировали злоумышленника, но он успел нанести смертельные ранения двум прохожим и травмировать еще трех. Полиция квалифицировала нападение на людей как теракт, поскольку мужчина был одет в муляж взрывного устройства.

Позже в тот же день в Гааге неизвестный напал с ножом на прохожих на торговой улице города. В полиции сообщили о минимум 3 пострадавших в результате вооруженного нападения на людей. Нападающему примерно 45-50 лет, он был одет в белый головной убор и серый спортивный костюм.

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Канада, Террористический акт, Виннипег, Пожарная машина.
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