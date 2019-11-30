Скачать
Суббота, 30.11.2019
Итоги дня 29 ноября: обращение Зеленского к прокурорам и газовые переговоры с РФ
Итоги дня 29 ноября: обращение Зеленского к прокурорам и газовые переговоры с РФ
Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя
30 ноября - приметы и обряды в день Григория Зимоуказателя

Нападение с ножом в Гааге: полиция не считает инцидент терактом

Смотрите фото (4)
Нападение с ножом в Гааге: полиция не считает инцидент терактом
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Нидерландская полиция не считает инцидент с нападением с ножом в Гааге терактом.

Нидерландские власти пока не сообщают подробностей нападения вечером в пятницу человека, вооруженного ножом, на людей, трое из которых получили ранения, сообщают европейские СМИ, однако версия с терроризмом не выдвигается.

По данным СМИ, полиция отклонила террористическую версию этого инцидента, который произошел несколько часов спустя после атаки террориста в Лондоне, также вооруженного ножом.

В полиции уточнили, что все пострадавшие в Гааге являются несовершеннолетними.

Как сообщалось, нападение в Гааге на оживленной торговой улице произошло в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам, надеясь купить товары со скидкой.

На месте происшествия находятся чрезвычайные службы, несколько карет "скорой помощи". Полицейские вертолеты облетают квартал. Прохожих призывают держаться подальше от торговой улицы.

В Гааге неизвестный устроил поножовщину

Ранее в полиции сообщили, что ведутся поиски подозреваемого, данные которого распространены для опознания: это мужчина 45-50 лет со слегка смуглой кожей, одетый в черное пальто, серые брюки тренировочного костюма и черный шарф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Теракт, Полиция, Нидерланды, Гаага, Жертвы, Нападение с ножом в Гааге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
02 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
03 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
04 Зеленский высказался касательно дел Майдана
05 Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оржель о газовых переговорах: Россия предлагает &quot;пакетное решение&quot; по транзиту
Оржель: Россия предлагает "пакетное решение" по транзиту
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь