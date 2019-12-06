Днепр попрощался с двумя основными игроками

Днепр произвел ротации в своем составе

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Днепра». Клуб расторг контракт с защитником Евгением Шулешовым и нападающим Миксом Липсбергсом.

Евгений Шулешов начал выступать за «Днепр» в 2018 году – провёл 53 матча, в которых отдал 7 результативных передач при показателе полезности +25, и помог клубу завоевать серебряные медали чемпионата УХЛ - Пари-Матч в минувшем сезоне.

Микс Липсбергс подписал контракт с херсонским клубом накануне старта сезона 2019/20, и в 19 матчах набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности +25.

Стоит отметить, что клуб и подписал опытного украинского нападающего Александра Матерухина.