Днепр попрощался с двумя основными игроками

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Пятница, 06.12.2019
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11:51 Сегодня Телеграф

Днепр произвел ротации в своем составе

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Днепра». Клуб расторг контракт с защитником Евгением Шулешовым и нападающим Миксом Липсбергсом.

Евгений Шулешов начал выступать за «Днепр» в 2018 году – провёл 53 матча, в которых отдал 7 результативных передач при показателе полезности +25, и помог клубу завоевать серебряные медали чемпионата УХЛ - Пари-Матч в минувшем сезоне.

Микс Липсбергс подписал контракт с херсонским клубом накануне старта сезона 2019/20, и в 19 матчах набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности +25.

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Стоит отметить, что клуб и подписал опытного украинского нападающего Александра Матерухина.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, Александр Матерухин, ХК Днепр, Новости спрорта.
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