Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)

Новости спорта:Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.

Французская биатлонистка Жюстин Бреза стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — ещё одна француженка Жулия Симон.

Первый медальный успех для сборной Украины принесла сегодня Юлия Джима, которая провела идеальную индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Швеции! Безусловно, далекая от оптимальной форма в начале сезона, усугубленная обидной травмой на тренировке перед спринтом, не позволяли рассчитывать на максимальные скорости на дистанции. Понимая это, Юля сделала ставку на стрельбу, и эта ставка сыграла на все сто! Украинка стала единственной из сотни стартовавших спортсменок, закрывшей все 20 мишеней на огневых рубежах!

Каким же шикарным мог быть римейк прошлогодней индивидуальной гонки на стартовом этапе Кубка мира в Поклюке! После заключительной стрельбы Джима вышла лидером в тот момент, когда позади опасных соперниц, способных превзойти ее результат, уже не оставалось. Но оставалось самое сложное – борьба на последнем круге, перед которым Юля опережала на семь секунд Жюстин Бреза и на одиннадцать – Жюлья Симон.

Но… Вчера даже мощнейшая норвежская суперкоманда ничего не могла поделать с идеально подготовленными под эту погоду французскими лыжами! К сожалению, не удалось удержать первую позицию и Джиме, хотя боролась она сегодня более самоотверженно и цепко, чем вчера – Йоханнес Бё ) Наградой для украинки стало второе место на пьедестале почета, которое она сумела удержать в жесткой борьбе со своей французской тезкой - Жюлья Симон. А вперед себя Юля пропустила лишь стремительную Жюстин Бреза, которая сегодня вошла в тройку быстрейших спортсменок, наряду с Марте Олсбю Ройселанд и Кайсой Макаряйнен. Браво, Юля! Это серебро на вес победы!!!

Шикарная гонка для Юлии:

That was quite an impressive shooting and performance from Yuliia Dzhima, who started her season in today’s competition with a second place in #OST19! Watch the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/df0HB6mQx9 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2019

Ну а сборная Франции еще раз подтвердила, что вчерашний успех мужчин – не случайный эпизод, а серьезная работа по подготовке к стартовому этапу.

Еще один очень оптимистичный результат для украинской сборной показала Дарья Блашко, которая уже в своем втором личном старте на Кубке мира набирает кубковые очки, и всего секунды не дотягивается до двадцатки сильнейших. Лишь на первом огневом рубеже Даша немного не справилась с ветром, допустив две ошибки. Но после этого Блашко собрала волю в кулак, чисто провела три оставшихся стрельбы, а на последнем круге поборолась и отработала вместе с Джимой. Награда – первые 20 баллов в личный зачет Кубка мира и хорошие очки, принесенные в Кубок наций!

Практически в один график с сегодняшним серебряным призером на первой половине дистанции шла Анастасия Меркушина. И в какой-то момент показалось, что двойным может быть подиум не для французской, а для украинской сборной. Но на третьем рубеже у Насти очень обидно ушел вверх последний выстрел, а на четвертом она добавила еще два промаха. Тем не менее, за зачетную зону Меркушина поборолась, финишировав 31-й.

Чуть быстрее на дистанции была Вита Семеренко, которая с теми же тремя промахами финишировала 28-й. А вот для Вали Семеренко гонка сложилась менее удачно: пять минут штрафа – и она оказалась единственной в команде, оставшейся сегодня без кубкового зачета: 57-й результат.

В Кубке мира продолжает лидировать Доротея Вирер, даже несмотря на относительную неудачу сегодня – седьмое место. Впрочем, основные конкурентки после спринта, вторую гонку провели еще хуже, и теперь итальянка опережает ближайшую из преследовательниц, Маркету Давидову из Чехии, на 18 очков. Юлия Джима одним рывком переместилась в топ-15, став лучшей из украинок по итогам Остерсунда. Не далеко от подруги по сборной отстала и Вита Семеренко, идущая 16-й.

Видео церемонии награждения:

The flower ceremony for the strongest top 6 athletes here in #OST19. Join us live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/cPGjisRWud — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2019

В Кубке наций успешное выступление девушек позволило нашей команде подняться на седьмую строчку. Лидировать же продолжает команда Швеции, опережающая соперниц из соседней Норвегии на 39 очков.

Завтра участники первого этапа Кубка мира получат день отдыха после самых длинных дистанций в календаре Остерсунда, а затем начнется самое захватывающее – эстафеты. В субботу – "мужской" день.

Полные результаты гонки:

The flower ceremony for the strongest top 6 athletes here in #OST19. Join us live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/cPGjisRWud — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2019

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза (2+0+0+0) 42:35,1

2. Юлия Джима (0+0+0+0) +11,1

3. Жюлья Симон (0+0+0+2) +17,7

...

21. Дарья Блашко (2+0+0+0) +2:50,9

28. Вита Семеренко (0+1+0+2) +3:37,4

31. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +3:57,0

57. Валя Семеренко (1+1+2+1) +5:34,4