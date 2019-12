Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)

Французская биатлонистка Жюстин Бреза стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — ещё одна француженка Жулия Симон.

Первый медальный успех для сборной Украины принесла сегодня Юлия Джима, которая провела идеальную индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Швеции! Безусловно, далекая от оптимальной форма в начале сезона, усугубленная обидной травмой на тренировке перед спринтом, не позволяли рассчитывать на максимальные скорости на дистанции. Понимая это, Юля сделала ставку на стрельбу, и эта ставка сыграла на все сто! Украинка стала единственной из сотни стартовавших спортсменок, закрывшей все 20 мишеней на огневых рубежах!

Каким же шикарным мог быть римейк прошлогодней индивидуальной гонки на стартовом этапе Кубка мира в Поклюке! После заключительной стрельбы Джима вышла лидером в тот момент, когда позади опасных соперниц, способных превзойти ее результат, уже не оставалось. Но оставалось самое сложное – борьба на последнем круге, перед которым Юля опережала на семь секунд Жюстин Бреза и на одиннадцать – Жюлья Симон.

Но… Вчера даже мощнейшая норвежская суперкоманда ничего не могла поделать с идеально подготовленными под эту погоду французскими лыжами! К сожалению, не удалось удержать первую позицию и Джиме, хотя боролась она сегодня более самоотверженно и цепко, чем вчера – Йоханнес Бё ) Наградой для украинки стало второе место на пьедестале почета, которое она сумела удержать в жесткой борьбе со своей французской тезкой - Жюлья Симон. А вперед себя Юля пропустила лишь стремительную Жюстин Бреза, которая сегодня вошла в тройку быстрейших спортсменок, наряду с Марте Олсбю Ройселанд и Кайсой Макаряйнен. Браво, Юля! Это серебро на вес победы!!!

Шикарная гонка для Юлии:

That was quite an impressive shooting and performance from Yuliia Dzhima, who started her season in today’s competition with a second place in #OST19! Watch the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/df0HB6mQx9

