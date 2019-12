Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второе и третье места также заняли французы — Симон Детьё и Кентен Фийон Майе.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами финишировал в двадцатке.

Напомним, в этом виде программы за каждый промах биатлонист получает одну штрафную минуту.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

What an impressive day for @FedFranceSki with @martinfkde , @simondstx , @quentinfillon and @EmilienJck taking first four spots in #OST19 ! Check the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/aodz4PrLJ3

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 53:11,9

He is back! What a great performance from @martinfkde, who tops the standings and crosses the finish line ahead of JT Boe despite having later start number in #OST19! Watch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/5v1Xf5avc0

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2019