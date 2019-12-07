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Суббота, 07.12.2019
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Определились лучшие игроки УХЛ в ноябре

Определились лучшие игроки УХЛ в ноябре
13:21 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

УХЛ назвала лучших по итогам прошлого месяца.

Лучшим вратарём ноября стал голкипер «Кременчука» Вячеслав Новицкий. В 6 матчах, которые Новицкий провёл «от звонка до звонка», вратарь отбил 97,1% бросков и пропустил лишь 3 шайбы. Отметим, что 2 из 6 матчей голкипер отыграл на ноль, а в двух встречах с «Донбассом» пропустил всего 1 гол.

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из «Белого Барса». В ноябре белоцерковцы в овертайме обыграли «Донбасс» (3:2), и, несмотря на последующую серию из двух поражений дончанам и «Кременчуку», по итогам месяца Алексюк заработал показатель полезности +2 и набрал 3 (0+3) очка.

Лучшим нападающим октября стал форвард «Кременчука» Дмитрий Орлов. В 6 матчах «горожан» игрок забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач, заработав коэффициент полезности +15.

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Дважды Орлов реализовал численное преимущество своей команды, а в матче против «Ледяных Волков» отметился победным голом.

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ХК Донбасс, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, Белый Барс.
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