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Президент UFC и Мейвезер пообщались на матче НБА

Президент UFC и Мейвезер пообщались на матче НБА
14:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Президент UFC объявил, что договорился с Флойдом Мейвезером.

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что пообщался с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером, однако не стал уточнять, о чём именно договорились стороны.

«Да, это правда. Мы встретились на матче «Клипперс» (клуба НБА Лос-Анджелес Клипперс). Мы начали переговоры и в буквальном смысле согласовали сделку прямо на площадке.

Мы пожали друг другу руки. Мы достигли соглашения. И, если всё будет так, как думаем мы с Флойдом, мы, вероятно, в марте подпишем все бумаги.

Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы. Может, нам удастся подготовить что-то интересное. Если всё пойдёт как надо, мы с Флойдом устроим что-то в октябре или ноябре», — цитирует Уайта MMAJunkie.

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Также Уайт рассказал, при каких условиях организует реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.

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UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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