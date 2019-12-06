Уайт: Еще никто так долго не добивался титульного боя, как я

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о желании получить титульный бой.
"Я надеюсь, что через год-два стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Если вы заметили, такого никогда не было в истории этого дивизиона.
Еще никто так долго не добивался титульного боя, как я. Может быть, Джек Джонсон или Сонни Листон. Возможно, они проходили через подобное.
Это добавляет стресса. В боксе многое скрыто, похоже на то, что та находишся в темной воде. Вот сейчас ты на плаву, а на следующий день - нет", - приводит слова Уайта BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Уайт мог провести бой в андеркарде реванша Джошуа - Руис.