Уайт: Еще никто так долго не добивался титульного боя, как я

Новости спорта:Британец сравнил себя с Джеком Джонсоном и Сонни Листоном.

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о желании получить титульный бой.

"Я надеюсь, что через год-два стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Если вы заметили, такого никогда не было в истории этого дивизиона.

Еще никто так долго не добивался титульного боя, как я. Может быть, Джек Джонсон или Сонни Листон. Возможно, они проходили через подобное.

Это добавляет стресса. В боксе многое скрыто, похоже на то, что та находишся в темной воде. Вот сейчас ты на плаву, а на следующий день - нет", - приводит слова Уайта BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Уайт мог провести бой в андеркарде реванша Джошуа - Руис.