Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше

Новости спорта:Букмекеры верят в успех Энтони Джошуа в бою-реванше против Энди Руиса.

Энтони Джошуа попробует вернуть свои титулы в бою с Энди Руисом, которому 1 июня этого года уступил пояса WBO, WBA и IBF.

Боксеры вновь встретятся 7 декабря в Саудовской Аравии.

Несмотря на нокаут Джошуа в первом поединке, в реванше букмекеры единогласно прогнозируют ему победу.

Так, в конторе William Hill на победу британца принимают ставки с коэффициентом 1.36, а на повторную победу Руиса - 3.2, ничейный результат здесь оценили в 34.0.

Точно такие же котировки у специалистов из bet365: 3.20 - на успех мексиканца и 1.36 - на победу Джошуа.