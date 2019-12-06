Скачать
Пятница, 06.12.2019
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)

Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше

Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
10:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Букмекеры верят в успех Энтони Джошуа в бою-реванше против Энди Руиса.

Энтони Джошуа попробует вернуть свои титулы в бою с Энди Руисом, которому 1 июня этого года уступил пояса WBO, WBA и IBF.

Боксеры вновь встретятся 7 декабря в Саудовской Аравии.

Несмотря на нокаут Джошуа в первом поединке, в реванше букмекеры единогласно прогнозируют ему победу.

Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко

Так, в конторе William Hill на победу британца принимают ставки с коэффициентом 1.36, а на повторную победу Руиса - 3.2, ничейный результат здесь оценили в 34.0.

Точно такие же котировки у специалистов из bet365: 3.20 - на успех мексиканца и 1.36 - на победу Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
02 Месси забил невероятный гол на тренировке Барселоны (Видео)
03 Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
04 Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
05 Морозюк забил шикарный дебютный гол за турецкий клуб (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь