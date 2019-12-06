Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше

Энтони Джошуа попробует вернуть свои титулы в бою с Энди Руисом, которому 1 июня этого года уступил пояса WBO, WBA и IBF.
Боксеры вновь встретятся 7 декабря в Саудовской Аравии.
Несмотря на нокаут Джошуа в первом поединке, в реванше букмекеры единогласно прогнозируют ему победу.
Так, в конторе William Hill на победу британца принимают ставки с коэффициентом 1.36, а на повторную победу Руиса - 3.2, ничейный результат здесь оценили в 34.0.
Точно такие же котировки у специалистов из bet365: 3.20 - на успех мексиканца и 1.36 - на победу Джошуа.