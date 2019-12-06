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Пятница, 06.12.2019
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Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко

Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
10:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа готовится вернуть свои пояса в реванше против Энди Руиса.

Экс-чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа готовится вернуть свои пояса в реванше против Энди Руиса, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

Британец признался, что у него состоялся разговор с легендарным украинцем Владимиром Кличко и рассказал, что он ему посоветовал.

"Кличко сказал мне не проводить много времени с телефоном в руках на этой неделе. Всю тяжелую работу я уже проделал, осталась интеллектуальная. Нужно напоминать себе, что я должен сделать, оттачивая свои движения.

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Я рано начал тренироваться перед боем. Я не просто делал свою работу в тренировочном лагере, а тренировался из-за своей любви к боксу. Так что никакие события на этой неделе не отвлекают меня. Я начал тренировки за несколько недель до старта лагеря, поэтому чувствую, что опережаю график. Я могу боксировать уже сейчас, но горячо будет в субботу", - цитирует Джошуа Sky Sports.

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Владимир Кличко, Бокс, WBO, WBA, Джошуа, Новости бокса.
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