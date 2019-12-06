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"Бабки, лаве, фанаты": Усик рассказал о главной мотивации на бой с Джошуа

"Бабки, лаве, фанаты": Усик рассказал о главной мотивации на бой с Джошуа
07:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Усик при этом не исключает проведения промежуточного боя.

Украинский супертяж Александр Усик рассказал, что думает о своем поединке с Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.

"Я не летаю где-то в облаках, не думаю о следующем поясе. Мне нравится боксировать, я хочу боксировать. Если это будет за пояс, я буду только рад.

С Чисорой, мне кажется, получился бы великолепный поединок. Он, конечно, дядька в возрасте, "с мехами", но ты посмотри, что он делает.

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Я не держусь за пояса, мне нужен бокс, бои.

Я хочу боя с Джошуа, но чисто с финансовой точки зрения - бабки, лаве, фаны, Британия. Если вы скажете, что мне нужен промежуточный бой, я с вами соглашусь, а может он нужен и не один, а два, три", - сказал Усик в интервью для YouTube-канала USYK17.

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Дерек Чисора, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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