Запорожье обыграло Соколов в матче Суперлиги (Видео)

Хозяева паркета БК Запорожье, еще в первой четверти сделали хороший задел, во второй десятиминутке гости подсократили расстояние. После большого перерыва игроки Плеханова доказали свой класс и довели игру до уверенной победы.
БК Запорожье — Харьковские Соколы 102:87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)
8 декабря 2019 года. Запорожье. ДС «Юность»
Запорожье: Сталлворт (23 + 5 передач), Рэндольф (20 + 5 подборов + 9 передач), Мироненко (6), Шевченко (0 + 2 подбора), Симмонс (20 + 6 подборов) — старт; Липовцев (9 + 5 подборов), Титов (18), Михеев, Сандул (6).
Главный тренер: Валерий Плеханов
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Соколы: Бояркин (4 + 4 передачи), Джамар (22 + 8 подборов + 4 передачи), Мусиенко (11), Тарасенко (11 + 4 потери), Тихонов (3) — старт; Козлов (3), Тиг (4 + 5 подборов), Джексон (14), Бернетт (9), Тищенко (6 + 5 передач).
Главный тренер: Евгений Мурзин