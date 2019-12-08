НБА: результаты матчей 07.12.19 (Видео)

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14:36 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В НБА завершился очередной игровой день.

Все фавориты этого тура одержали уверенные победы. Даллас и Филадельфия не испытали особых проблем со своими соперниками. Индивна и Хьюстон не так легко, но тоже сумели победить.

“Даллас” – “Нью-Орлеан” 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18)

“Даллас”: Дончич (26 + 9 передач), Хардуэй (14), Порзингис (13), Финни-Смит (8), Пауэлл (4) – старт; Марьянович (15 + 16 подборов), Брансон (14), Сет Карри (11), Джексон (7), Клебер (7), Ли (6), Бареа (5), Райт (0).

“Новый Орлеан”: Редик (15), Холидэй (14), Ингрэм (14), Хэйс (11), Болл (2) – старт; Джексон (8), Александер-Уокер (7), Окафор (6), Уильямс (4), Харт (3), Мелли (0).

“Филадельфия” – “Кливленд” 141:94 (36:18, 41:18, 31:26, 33:32)

“Филадельфия”: Симмонс (34 + 7 передач), Скотт (21), Харрис (15), Хорфорд (8), Коркмаз (5) - старт; Эннис (8 + 7 подборов), Пелл (5 + 8 подборов), О'Куинн (10 + 11 подборов + 4 блокшотов), Берк (21 + 8 передач + 4 перехватов), Нето (9), Тибулл (0), Милтон (5)

“Кливленд”: Гарлэнд (17), Томпсон (12), Секстон (10), Лав (6 + 7 подборов), Осман (2) - старт; Хенсон (6), Нэнс-младший (3), Маккини (5), Жижич (5), Найт (7), Деллаведова (4), Кларксон (10), Портер (7 - 5 потерь)

Нью-Йорк” – “Индиана” 103:104 (27:32, 33:34, 21:23, 22:15)

“Нью Йорк”: Моррис (25), Рэндл (16 + 12 подборов), Барретт (12 + 9 подборов), Гибсон (2), Ниликина (2) - старт; Портис (4), Нокс (8), Робинсон (14 + 7 подборов), Смит-мл. (1), Пэйтон (9 + 7 передач), Дотсон (10)

“Индиана”: Уоррен (25), Сабонис (19 + 15 подборов - 5 потерь), Лэмб (13), Холидэй (12), Тернер (7 + 5 блокшотов) - старт; Холидэй (6), МакДермотт (16), Битадзе (0), МакКоннелл (6 + 11 передач)

Химик подписал американца

“Хьюстон" – “Финикс” 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31)

“Хьюстон”: Харден (34), МакЛемор (27), Уэстбрук (24 + 14 подборов + 11 передач), Капела (12 + 10 подборов), Риверс (7), Хаус (5)Сефолоша (4), Такер (2 + 9 подборов), Хартенштейн (0), Камински (4 + 7 подборов),

“Финикс”: Шарич (13 + 12 подборов), Убре (19), Рубио (10 + 13 передач), Букер (35), Бриджес (14), Джонсон (6), Джером (6), Диалло (2 + 7 подборов), Джонсон (0)

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Баскетбол, НБА, Даллас, Новости спорта, Новости баскетбола.
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