БК Химик усилился именитым легионером

Новости спорта:Химик вернул в свой состав американского центрового Кристиана Джонса.

Действующий чемпион Украины по баскетболу Химик вернул в свой состав американского центрового Кристиана Джонса, сообщает официальный сайт ФБУ.

Нынешний сезон баскетболист начал в Венгрии, где выступал за местный клуб Шопрони. За венгров он сыграл 6 поединков, в среднем набирая 7,3 очка, а также совершая 7 подборов и 1,3 передачи за матч.

В прошлом сезоне Джонс был признан лучшим центровым Суперлиги и вместе с Химиком завоевал золотые медали чемпионата Украины, а также участвовал в Матче всех звезд.

Американец уже внесен в заявку клуба из Южного и сможет сыграть в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против Черкасских Мавп.

Химик находится на четвертом месте турнирной таблицы Суперлиги, отставая от лидирующего Прометея на 3 очка.