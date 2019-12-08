Экс-баскетболист Мавп и Днепра продолжит карьеру в Словакии

Новости спорта:Александр Кушниров переезжает к подножию высоких Татр в город Спишска-Нова-Вес.

Опытный украинский центровой - Александр Кушниров переезжает к подножию высоких Татр в город Спишска-Нова-Вес, где до конца сезона будет защищать цвета одноименного клуба.

В прошлом сезоне бигмен играл за Днепр, где в среднем набирал 5.7 очков, делал 3.4 подборов и отдавал 1 передачу за 14 минут игрового времени в матче. Этот сезон украинец начал в составе Черкасских мавп, однако закрепиться в команде Михельсона Александру не удалось.

Также Кушниров является участником Матча Звезд Супериги Пари-Матч сезона 2017/18, который проходил в том же Днепре.

Новый клуб украинца сейчас занимает восьмую строчку словацкого чемпионата, имея в активе 4 победы и 9 поражений.