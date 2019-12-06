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Черкасские Мавпы убедительно обыграли Одессу

Черкасские Мавпы убедительно обыграли Одессу
20:50 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Черкасские Мавпы в домашнем поединке легко расправились с БК Одесса, победив со счетом 92:76.

Черкащане доминировали по ходу всей игры, проиграв лишь в последней четверти уже при комфортном преимуществе над одесситами.

Результативнее всего поединок провели Дион Райт и Сеад Хаджифейзович, которые набрали 19 и 16 очков соответственно. В составе одесситов также 16 очков на счету Артамонова (16).

Команда Максима Михельсона набрала 17 очков в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко отставая от лидирующего Днепра. Одесситы находятся на 5 позиции.

Днепр на выезде одолел Запорожье

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БК Одесса 92:76 (22:17, 22:17, 24:16, 24:26)

ЧМ: Райт (19), Хаджифейзович (16)

О: Артамонов (16)

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Все по теме:

Баскетбол, БК Черкасские мавпы, БК Одесса, ФБУ.
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