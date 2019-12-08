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Воскресенье, 08.12.2019
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Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
19:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Динамо дома в меньшинстве уступило Заре.

Динамо на НСК Олимпийский уступило Заре (1:2) в центральном матче 17-го тура Favbet Лиги.

Уже на 6-й минуте поединка экс-игрок Динамо Богдан Михайличенко вывел Зарю вперед. Динамо отыгралось в середине первого тайма усилиями Беньямина Вербича. Полузащитник головой замкнул подачу Томаша Кенджеры.

В начале второго тайма Динамо осталось в меньшинстве. Красную карточку получил Томаш Кадар. Заря быстро воспользовалась численным большинством. Дмитрий Хомченовский на 56-й минуте принес луганчанам победу.

Динамо с 33 очками опустилось на четвертое место в чемпионате Украины. Заря набрала 34 очка и поднялась на вторую позицию в турнирной таблице.

Игрок Шахтера хочет остаться в Бразилии 

В следующем туре Динамо 15 декабря на выезде сыграет против Десны. 12 декабря киевляне дома примут Лугано в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Заря 14 декабря встретится с лидером УПЛ Шахтером.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, УПЛ, Новости футбола.
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