Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)

Динамо дома в меньшинстве уступило Заре.

Динамо на НСК Олимпийский уступило Заре (1:2) в центральном матче 17-го тура Favbet Лиги.

Уже на 6-й минуте поединка экс-игрок Динамо Богдан Михайличенко вывел Зарю вперед. Динамо отыгралось в середине первого тайма усилиями Беньямина Вербича. Полузащитник головой замкнул подачу Томаша Кенджеры.

В начале второго тайма Динамо осталось в меньшинстве. Красную карточку получил Томаш Кадар. Заря быстро воспользовалась численным большинством. Дмитрий Хомченовский на 56-й минуте принес луганчанам победу.

Динамо с 33 очками опустилось на четвертое место в чемпионате Украины. Заря набрала 34 очка и поднялась на вторую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре Динамо 15 декабря на выезде сыграет против Десны. 12 декабря киевляне дома примут Лугано в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Заря 14 декабря встретится с лидером УПЛ Шахтером.