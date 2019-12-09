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Прорыв в трансплантологии: в Китае родились поросята с обезьяньими клетками

Прорыв в трансплантологии: в Китае родились поросята с обезьяньими клетками
18:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Китайские ученые смогли внедрить клетки макак в эмбрионы свиней.

После внедрения стволовых клеток макак в эмбрионы свиней смогли родиться только два из десяти гибридов. Несмотря на то, что они не смогли дожить даже до конца первой недели, ученые называют это прорывом для современной трансплантологии.

Причинами смерти гибридов называют осложнения при процессе экстракорпорального оплодотворения. При этом эксперимент признан успешным, поскольку клетки макак обнаружены практически во всех тканях поросят.

В дальнейшем ученые собираются провести еще несколько аналогичных экспериментов и добиться увеличения продолжительности жизни таких гибридов.

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По размеру органы свиней очень похожи на человеческие, поэтому многие ученые пытаются создать животных, которые бы стали донорами для трансплантаций.

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Стволовые клетки, Наука, Гены, Трансплантология, Поросенок.
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