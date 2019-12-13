"Они не играют в футбол": Сабо жестко раскритиковал Динамо после матча с Лугано

Йожеф Сабо прокомментировал вылет Динамо из Лиги Европы.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал вылет киевского "Динамо" из Лиги Европы. В последнем матче группового этапа киевляне не смогли обыграть "Лугано" (1:1).

"Киевляне провалились. У "Динамо" нет команды. Есть футболисты, но нет команды. Мастерство игроков на очень низком уровне. Да, они давили соперника, забрасывали мяч - и что дальше? Абсолютно ничего. Я не увидел стиля игры "Динамо" - фланговых проходов, забеганий, передач на опережение. Все поставлено на очень низком уровне. Вот и вылетели. Кому мы проиграли группу? Стыд ...

Не видел тактики у киевлян в этой игре. Они должны были изучить "Лугано". Это не сильная команда и мы должны были их обыгрывать. К сожалению, мы опустились сами на уровень команды-середняка.

Из "Динамо" ушли Рианчо и Ребров. Они уже тогда говорили, что в команде есть четыре игрока, которые не годятся и расти не будут. Сегодня это подтверждается. Есть молодежь, которая не растет. Нужны совершенно другие футболисты и думать, что делать дальше.

Взять игроков, которые не подошли ряду клубов Европы ... Как специалист, я вижу, что они "нулевые". Если вы перестраиваете команду для молодежи, то берите игроков из молодежных команд и готовьте коллектив. Какая разница, попадете вы в шестерку или нет. Вы построите команду! Сейчас у киевлян нет команды. Они не играют в футбол.

Мы все переживаем, что наша вторая команда не попала в евровесну. "Александрия" себя показала, а здесь мы не можем обыграть "Лугано", в котором нет известных фамилий", - сказал Сабо.