В Германии прогремел взрыв во многоэтажном доме: есть погибшие

По предварительной информации причиной взрыва может быть утечка газа.

В результате взрыва в жилом доме в восточногерманской общине Бланкенбург погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Spiegel Online.

Пожарные нашли тело 78-летнего жителя в одной из квартир дома, в которой, вероятно, и произошел взрыв.

По данным спасателей, состояние нескольких пострадавших очень тяжелое. Всего сообщалось о 25 пострадавших в результате взрыва. Взрыв произошел около 9 утра.

"Первоначальные доказательства свидетельствуют, что причиной катастрофы может быть взрыв газа", - сообщили в полиции.

На фотографии, которую распространили следователи, видны разрушения на окнах квартиры на втором этаже, следы сажи тянутся вверх по фасаду. По данным полиции, за взрывом последовал пожар.

Напомним, в Словакии возросло количество жертв в результате взрыва в многоэтажке.