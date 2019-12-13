В Германии прогремел взрыв во многоэтажном доме: есть погибшие

В результате взрыва в жилом доме в восточногерманской общине Бланкенбург погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Spiegel Online.
Пожарные нашли тело 78-летнего жителя в одной из квартир дома, в которой, вероятно, и произошел взрыв.
По данным спасателей, состояние нескольких пострадавших очень тяжелое. Всего сообщалось о 25 пострадавших в результате взрыва. Взрыв произошел около 9 утра.
"Первоначальные доказательства свидетельствуют, что причиной катастрофы может быть взрыв газа", - сообщили в полиции.
На фотографии, которую распространили следователи, видны разрушения на окнах квартиры на втором этаже, следы сажи тянутся вверх по фасаду. По данным полиции, за взрывом последовал пожар.
Напомним, в Словакии возросло количество жертв в результате взрыва в многоэтажке.