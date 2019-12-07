Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
В МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

В Словакии в многоэтажном доме прогремел взрыв: есть погибшие

В Словакии в многоэтажном доме прогремел взрыв: есть погибшие
15:21 Сегодня Телеграф Фото: spectator.sme.sk

Новости мира:В результате взрыва 7 человек погибли, еще один пропал без вести.

В Словакии возросло количество жертв в результате взрыва в многоэтажке. Местные власти заявляют о семи погибших. Так же они заявили об одном человеке, который пропал без вести. 

Взрыв произошел наверху 12-этажного дома вчера, 6 декабря. Пожарные заявили, что верхняя часть здания полностью сгорела, а три верхних этажа разрушены. 

Кроме этого спасатели заявили, что примерно сорок человек получили ранения разной степени тяжести. Жителей соседних домов пришлось эвакуировать из-за угрозы обвала дома. 

Стрельба на американской базе ВМС могла быть террористическим актом

Для борьбы с огнем было задействовано около 100 пожарных, которые смогли с ним справится только на утро субботы, 7 декабря.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, который прибыл на место пожара в пятницу вечером заявил, что многоэтажку, скорее всего, придется снести. 

Напомним, Египетским спецслужбам во время рейда на северо-востоке страны удалось ликвидировать трех террористов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Словакия, Многоэтажка, Взрыв в многоэтажке, Петер Пеллегрини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
&quot;И сейчас я не знаю, чего ожидать&quot;: Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь