В Словакии в многоэтажном доме прогремел взрыв: есть погибшие

Новости мира:В результате взрыва 7 человек погибли, еще один пропал без вести.

В Словакии возросло количество жертв в результате взрыва в многоэтажке. Местные власти заявляют о семи погибших. Так же они заявили об одном человеке, который пропал без вести.

Взрыв произошел наверху 12-этажного дома вчера, 6 декабря. Пожарные заявили, что верхняя часть здания полностью сгорела, а три верхних этажа разрушены.

Кроме этого спасатели заявили, что примерно сорок человек получили ранения разной степени тяжести. Жителей соседних домов пришлось эвакуировать из-за угрозы обвала дома.

Для борьбы с огнем было задействовано около 100 пожарных, которые смогли с ним справится только на утро субботы, 7 декабря.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, который прибыл на место пожара в пятницу вечером заявил, что многоэтажку, скорее всего, придется снести.

Напомним, Египетским спецслужбам во время рейда на северо-востоке страны удалось ликвидировать трех террористов.