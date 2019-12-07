Стрельба на американской базе ВМС могла быть террористическим актом

Новости мира:Стрельба на базе ВМС в США могла быть актом терроризма.

Нападающий на авиабазе ВМС США в городе Песакола, штат Флорида, который совершил смертельную стрельбу в пятницу, был гражданином Саудовской Аравии.

Следователи не исключают версии терроризма, сообщает американский телеканал CNN.

"По информации, подтвержденной пятью чиновниками Минобороны США, а также еще одним должностным лицом, знакомым с материалами расследования, подозреваемый нападавший в сегодняшнем инциденте на авиаобъекте базы ВМС во Флориде был представителем Саудовской Аравии, который учился по программе военной подготовки", - отмечается в материале.

Как подчеркивается в сообщении, "следователи рассматривают версию, что это могло быть связано с актом террора". В то же время, о выводах говорить пока рано, отмечается в публикации.

Тем временем, по последним данным, власти официально подтвердили гибель четырех человек, включая нападавшего, а также "большое количество" раненых.

Расследованием занимается ФБР, Агентство по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Дело находится на контроле президента США.

Сам глава Белого дома выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявил, что уже обсудил ситуацию с Королем Саудовской Аравии.

"Король сказал, что саудовский народ разъярен варварским актом нападавшего, и что этот человек никоим образом не выражает чувств и взглядов саудовского народа, который с любовью относится к американскому народу", - написал президент на официальной твиттер-странице.

Напоминаем, в первой половине дня пятницы на базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. Сначала сообщалось о двух погибших, позже число жертв возросло до четырех. По последней информации, доступ к военной базе разблокирован. Следствие продолжается.