На военной базе в Перл-Харборе произошла стрельба: один погибший, трое ранен

На объединенной военной базе США в Перл-Харборе произошла стрельба, по предварительной информации три человека получили ранения, стрелок — совершил самоубийство.

"Подразделения безопасности объединенной базы в Перл Харборе отреагировали на сообщение о стрельбе на территории морской верфи Перл Харбор. Инцидент произошел около 14:30 (по местному времени — ред). Из-за инцидента с безопасностью, доступ/ворота на территорию базы закрыты", — отмечается в сообщении командования базы в Twitter.

The sailor reportedly shot and injured three Department of Defense civilian workers before shooting themself. The incident took place this afternoon at the vicinity of the shipyard’s Dry Dock 2. The base is no longer in lockdown. #PearlHarbor

— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) 5 декабря 2019 г.