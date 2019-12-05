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На военной базе в Перл-Харборе произошла стрельба: один погибший, трое ранен

На военной базе в Перл-Харборе произошла стрельба: один погибший, трое ранен
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На объединенной военной базе США в Перл Харборе моряк ранил трех гражданских работников Министерства обороны, после чего совершил самоубийство.

На объединенной военной базе США в Перл-Харборе произошла стрельба, по предварительной информации три человека получили ранения, стрелок — совершил самоубийство.

"Подразделения безопасности объединенной базы в Перл Харборе отреагировали на сообщение о стрельбе на территории морской верфи Перл Харбор. Инцидент произошел около 14:30 (по местному времени — ред). Из-за инцидента с безопасностью, доступ/ворота на территорию базы закрыты", — отмечается в сообщении командования базы в Twitter.

В другом сообщении, размещенном через полчаса, сообщается, что моряк ранил трех гражданских работников Министерства обороны, после чего совершил самоубийство. Доступ к военной базе разблокирован.

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По информации CNN, медицинский центр в Гонолулу подтвердил, что получил одного пациента в результате стрельбы. Детали уточняются.

Напомним, в Новом Орлеане из-за стрельбы в оживленном квартале пострадали 10 человек.

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США, Стрельба, Самоубийство, Перл-Харбор.
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