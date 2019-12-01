Стрельба в Новом Орлеане: неизвестный открыл огонь в оживленном квартале

Новости мира:В Новом Орлеане из-за стрельбы в оживленном квартале пострадали 10 человек.

Полиция Нового Орлеана заявила, что 10 человек были ранены в результате стрельбы утром в воскресенье, 1 декабря, передает УНН со ссылкой на NBC.

Сообщается, что один человек был задержан возле места происшествия в оживленном коммерческом квартале Canal Street, однако на данный момент остаётся неясным, был ли он связан со стрельбой.

Суперинтендант полиции Шон Фергюсон сообщил, что два человека находятся в критическом состоянии.

Напомним, в средине ноября в США во время школьного футбольного матча между школами штата Нью-Джерси произошла стрельба, в результате пострадали два человека.

Позже в результате стрельбы в доме в Сан Диего Калифорнии погибли пять членов семьи, из них – трое детей. Еще один ребенок ранен.