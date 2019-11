Стрельба в Нью-Джерси: неизвестный сорвал футбольный матч (Видео)

В США во время школьного футбольного матча между школами штата Нью-Джерси произошла стрельба, в результате пострадали два человека.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

"В пятницу вечером во время футбольного матча между командами старшеклассников средних школ Плезантвилл и Камден были ранены два человека", - говорится в сообщении.

WATCH: Chaos as gunfire erupts at HS football game in Pleasantville, New Jersey; at least 2 wounded, included child

pic.twitter.com/qHKZoY0TaI

— Breaking911 (@Breaking911) November 16, 2019