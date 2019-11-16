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Калифорнийский стрелок скончался в больнице

Калифорнийский стрелок скончался в больнице
09:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Врачам не удалось спасти 16-летнего парня.

В больнице штата Калифорния скончался 16-летний подозреваемый в стрельбе в средней школе в городе Санта-Кларита.

Об этом сообщает CNN.

Подросток открыл огонь в школе в четверг – в день своего рождения – и использовал последнюю пулю, чтобы застрелиться. Его мотив до сих пор выясняют.

"Нет ничего чрезвычайного. Он не был отшельником. Не был социально несостоятельным. Был активным в школьной деятельности. Спортсмен. Это всех шокировало", – сказали в полиции.

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По информации следователей, парень жил последние годы со своей матерью. Его отец умер в 2017 году естественной смертью.

Похоже, что между стрелком и жертвами нет никакой связи, кроме того, что все они – школьники, ответили в полиции.

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США, Калифорния, Стрельба, Санта-Кларита.
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