Лесные пожары в Калифорнии: как стихийное бедствие выглядит из космоса (Фото)

Хотя самая жаркая пора года уже закончилась, в штате Калифорния все еще горячо. Там бушуют сразу несколько лесных пожаров, справиться с которыми не могут более недели.

Самый крупный из них — Кинкейдский пожар (Kincade Fire), который начался 23 октября и распространился по территории площадью 310 квадратных километров.

Стихийное бедствие оказалось настолько мощным, что его можно увидеть из космоса. И не только увидеть, а еще и сфотографировать — что и сделал астронавт Эндрю Морган, находящийся на МКС.

"Думаю о людях, которые потеряли свое жилье, и о храбрых пожарных на передовой, которые защищают их", — подписал Морган выложенные в Twitter снимки.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM

— Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) October 30, 2019