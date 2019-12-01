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"Возмущение и отвращение": Джонсон раскритиковал пенитенциарную систему после теракта в Лондоне

"Возмущение и отвращение": Джонсон раскритиковал пенитенциарную систему после теракта в Лондоне
14:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Джонсон пообещал более жесткие наказания для осужденных за преступления, связанные с проявлениями насилия.

После теракта на Лондонскому мосту британский премьер Борис Джонсон заявил, что его правительство ужесточит наказание для людей, осужденных за насильственные преступления и терроризм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер Великобритании в воскресенье заявил в интервью BBC.

Нападение в Лондоне в пятницу произошло накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря в Великобритании.

Джонсон сказал, что чувствует "возмущение и отвращение" из-за того, что такую опасную личность, как нападающего на Лондонском мосту Усмана Хана, было освобождено из тюрьмы после того, как он "отсидел только восемь лет". Джонсон заявил, что его консервативное правительство планирует изменить закон об отбывании наказания.

"Мы собираемся выносить более суровые приговоры за серьезные сексуальные и насильственные преступления ... мы собираемся принять меры", - сказал Джонсон.

Он обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", по которой Хана выпустили раньше. По словам Джонсона, ранее досрочно из тюрьмы было освобождено 74 осужденных за терроризм.

Теракт на мосту в Лондоне: королева сделала заявление

Джонсон заявил, что в случае победы на выборах консерваторы вложат "огромные суммы" в борьбу с терроризмом.

Хан был освобожден из тюрьмы условно-досрочно год назад после отбывания наказания за участие в заговоре о взрыве на Лондонской фондовой бирже. Он посещал конференцию о реабилитации заключенных, где и начал совершать нападение.

28-летнего юношу преследовали и задержали представители общественности, они были вооружены огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала. Полиция застрелила Хана.

Атаку, состоявшуюся менее чем за неделю до проведения встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, рассматривают как терроризм.

Террористическая организация ИГИЛ утверждает, что теракт на Лондонском мосту - дело рук одного из ее бойцов.

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Теракт, Великобритания, Борис Джонсон, ИГИЛ.
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