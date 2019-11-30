Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит

ИГИЛ взяло ответственность за совершение террористического акта на лондонском мосту 29 ноября.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство, связанное с ИГИЛ.
Согласно заявлению, террорист последовал указаниям совершать теракты в воюющих с ней государствах.
29 ноября полиция оцепила Лондонский мост в связи с сообщениями о нападении с ножом.
Как выяснилось, прохожим удалось повалить вооруженного ножом мужчину на землю и удерживать его до прибытия полиции.
Подозреваемый был застрелен сразу по прибытии полицейских. Он скончался на месте происшествия. В результате нападения погибло два человека, трое получили ранения.
Полиция заявила, что к телу убитого был привязан муляж бомбы. Инцидент расследуется как террористический акт.