Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит

Новости мира:ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Лондоне, где погибло два человека.

ИГИЛ взяло ответственность за совершение террористического акта на лондонском мосту 29 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство, связанное с ИГИЛ.

Согласно заявлению, террорист последовал указаниям совершать теракты в воюющих с ней государствах.

29 ноября полиция оцепила Лондонский мост в связи с сообщениями о нападении с ножом.

Как выяснилось, прохожим удалось повалить вооруженного ножом мужчину на землю и удерживать его до прибытия полиции.

Подозреваемый был застрелен сразу по прибытии полицейских. Он скончался на месте происшествия. В результате нападения погибло два человека, трое получили ранения.

Полиция заявила, что к телу убитого был привязан муляж бомбы. Инцидент расследуется как террористический акт.