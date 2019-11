Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен

Подозреваемый в попытке совершения террористических действий на Лондонском мосту был убит на месте, сообщил в пятницу глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Подозреваемый мужчина был застрелен вооруженными офицерами из полиции Лондона, и я могу подтвердить, что этот подозреваемый погиб на месте", - заявил Басу журналистам в Лондоне.

Он подтвердил, что взрывное устройство, "которое было закреплено на его теле, оказалось муляжом".

Басу отметил, что территория моста остается оцепленной и патрулирование города будет усилено.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени .

Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет в пятницу британское издание The Independent.

По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек скончался позднее.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это ужасающий инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.

This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.

