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Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен

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Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В контртеррористическом подразделении Скотланд-Ярда сообщили, что подозреваемый мужчина был застрелен вооруженными офицерами из полиции Лондона.

Подозреваемый в попытке совершения террористических действий на Лондонском мосту был убит на месте, сообщил в пятницу глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Подозреваемый мужчина был застрелен вооруженными офицерами из полиции Лондона, и я могу подтвердить, что этот подозреваемый погиб на месте", - заявил Басу журналистам в Лондоне.

Он подтвердил, что взрывное устройство, "которое было закреплено на его теле, оказалось муляжом".

Басу отметил, что территория моста остается оцепленной и патрулирование города будет усилено.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени .

Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет в пятницу британское издание The Independent.

По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек скончался позднее.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это ужасающий инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Как бы там ни было, в качестве мер предосторожности мы сейчас реагируем на этот инцидент, как на связанный с терроризмом", - сообщила служба столичной полиции в пятницу в твиттере.

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