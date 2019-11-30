Скачать
Суббота, 30.11.2019
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Главный дизайнер Apple покидает компанию
Главный дизайнер Apple покидает компанию

Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника

Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
06:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Полиция Британии сообщила имя подозреваемого в резне на Лондонском мосту.

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом, сообщает Скотланд-Ярд.

"В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего - это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире", - говорится в сообщении британской полиции.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что застреленный Хан ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, связанных с терроризмом.

"Этот человек в 2012 году он был осужден за террористические преступления. Он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года", - сообщили в полиции.

Полиция намерена выяснить, что побудило Хана совершить данный поступок.

Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен

На месте преступления сохраняется оцепление.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Полиция, Лондон, Британия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
02 Зеленский высказался касательно дел Майдана
03 Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией
04 Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)
05 Ее там быть не должно: в Млечном Пути обнаружили парадоксальную черную дыру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
В Молдове хотят отставки министра обороны
В Молдове хотят отставки министра обороны
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь