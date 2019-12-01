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Очевидцы остановили лондонского террориста бивнем нарвала (Видео)

Очевидцы остановили лондонского террориста бивнем нарвала (Видео)
11:23 Сегодня Телеграф

Новости мира:За террористом бежали двое человек, которые задержали злоумышленника.

Террориста на Лондонском мосту обезвредили бивнем нарвала и огнетушителем.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на видео инцидента.

За вооруженным двумя большими ножами террористом побежали несколько человек. Для нейтрализации преступника мужчины использовали бивень нарвала длиной более 1,5 метра и огнетушитель.

Этот рог они позаимствовали в здании, где было осуществлено нападение террориста на людей, -  исторической штаб-квартире лондонской гильдии рыботорговцев.

Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как террористический акт, добавив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

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Теракт, Великобритания, Лондон, ИГИЛ.
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