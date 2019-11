Драка и стрельба: полиция перекрыла мост в центре Лондона (Видео)

Лондонский мост над рекой Темза, соединяющий центральные районы города, перекрыла полиция. Это произошло из-за драки на мосту. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о группе мужчин, принимавших участие в драке. Выстрелы прозвучали, когда на место приехала полиция.

Столичная полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям у места происшествия выполнять указания офицеров на местах.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек", - рассказал корреспондент.

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP