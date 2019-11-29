Скачать
Пятница, 29.11.2019
"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"
"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"
Глава Минобороны Британии: Россия шаг за шагом испытывает нашу решимость
Глава Минобороны Британии: Россия шаг за шагом испытывает нашу решимость
Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Динамо грозит вылет из Лиги Европы (Видео)
Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года
Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года

Протесты в Боливии: власти отменили закон, освобождающий силовиков от ответственности

Протесты в Боливии: власти отменили закон, освобождающий силовиков от ответственности
05:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Боливии отменили указ, освобождающий военных от ответственности за применение силы.

Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг отменила указ, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.

"Я только что отменила президентский указ № 4078, потому что благодаря тому, что все стороны осознали важность этого, мы смогли успокоить ситуацию в стране", — написала Аньес.

"Мы рады, что боливийцы решили дальше продолжить работать над строительством Боливии, которая будет жить в демократии и мире", — добавила она.

В указе, который был принят в середине ноября, говорилось, что "служащие ВС, участвующие в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, если во время выполнения своих конституционных обязанностей действуют с целью защиты или необходимости".

В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана

Правозащитные организации раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления протестов. С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Боливия, Жанин Аньес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
02 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
03 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
04 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
05 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ
Оржель встретился с министром энергетики РФ
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут
Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь