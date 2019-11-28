В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана

Новости мира:Атака на Иранское консульство стала второй за последний месяц.

Группа протестующих в городе Наджаф во время демонстраций подожгла консульство Ирана.

Об этом сообщает BBC.

"Группа протестующих в Ираке сожгла иранское консульство в городе Наджаф на юге страны во время антиправительственных акций", - говорится в сообщении.

Во время беспорядков демонстранты кричали лозунг "Иран, вон из Ирака".

Очевидцы сообщают, что работники иранского консульства успели бежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

Как известно, это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке за этот месяц. Три недели назад атака иракских демонстрантов была осуществлена на дипучреждение Ирана в священном для шиитов городе Карбала.

Следует отметить, что по меньшей мере 344 человека погибли во время беспорядков, которые уже около 2 месяцев продолжаются по всему Ираку. Возмущенные демонстранты требуют от власти создать рабочие места, побороть коррупцию и избавиться от влияния Ирана во внутренних делах страны.

Напомним, в Ираке число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими выросло до 340.