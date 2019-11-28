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В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана

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В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Атака на Иранское консульство стала второй за последний месяц.

Группа протестующих в городе Наджаф во время демонстраций подожгла консульство Ирана.

Об этом сообщает BBC.

"Группа протестующих в Ираке сожгла иранское консульство в городе Наджаф на юге страны во время антиправительственных акций", - говорится в сообщении.

Во время беспорядков демонстранты кричали лозунг "Иран, вон из Ирака".

Очевидцы сообщают, что работники иранского консульства успели бежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

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Как известно, это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке за этот месяц. Три недели назад атака иракских демонстрантов была осуществлена на дипучреждение Ирана в священном для шиитов городе Карбала.

Следует отметить, что по меньшей мере 344 человека погибли во время беспорядков, которые уже около 2 месяцев продолжаются по всему Ираку. Возмущенные демонстранты требуют от власти создать рабочие места, побороть коррупцию и избавиться от влияния Ирана во внутренних делах страны.

Напомним, в Ираке число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими выросло до 340.

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Иран, Ирак, Протесты, Протесты в Иране, Консульство Ирана.
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