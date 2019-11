В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана

Группа протестующих в городе Наджаф во время демонстраций подожгла консульство Ирана.

Об этом сообщает BBC.

"Группа протестующих в Ираке сожгла иранское консульство в городе Наджаф на юге страны во время антиправительственных акций", - говорится в сообщении.

Во время беспорядков демонстранты кричали лозунг "Иран, вон из Ирака".

Очевидцы сообщают, что работники иранского консульства успели бежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

Как известно, это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке за этот месяц. Три недели назад атака иракских демонстрантов была осуществлена на дипучреждение Ирана в священном для шиитов городе Карбала.

#Iraq

A video from @SkyNews

Angry Iraqi protesters torched Iran consulate in #Najaf

After #Karbala and #Basreh this is another Iran's consulate being attacked #IraqProtests #العراق_ينتفض pic.twitter.com/Ma0HCf30bm

— Reza Mir Khani (@salami2572xh) November 28, 2019