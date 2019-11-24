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Эскалация протестов в Ираке: силовики использовали боевые патроны

Эскалация протестов в Ираке: силовики использовали боевые патроны
20:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иракские силовики застрелили шестерых протестующих, десятки раненых.

В Ираке по меньшей мере шесть человек погибли и около 50 получили ранения во время столкновений протестующих с силовиками, которые открыли огонь по участникам акций.

Об этом сообщает MEE со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере шесть человек погибли и десятки получили ранения после того, как силовики открыли огонь по протестующим на юге Ирака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы безопасности в выходные в очередной раз применили боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих.

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По информации ВВС, в воскресенье демонстранты устраивали пожары возле правительственных зданий, перекрывали мосты и закрывали школы в Насирии, что в 300 км на юг от Багдада.

Чиновники издали распоряжение об открытии школ - воскресенье является первым днем рабочей недели в Ираке, - однако демонстранты их проигнорировали.

Поздно вечером в субботу медработникам пришлось эвакуировать детей из больницы в центральной Насирии после того, как в здании распылили слезоточивый газ.

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Дальше на юг, вблизи Басры, демонстранты перекрыли основные дороги, ведущие к портовому городу Умм-Каср.

Столкновения также произошли в священном шиитском городе Карбала, где, по сообщениям, травм подверглось около 35 человек.

Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг.

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По данным иракской Высшей комиссии по правам человека, с начала протестов по меньшей мере 336 иракцев погибли и около 15 тысяч ранены.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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