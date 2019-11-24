Протесты в Чили: силовики стреляют резиновыми пулями по глазам, сотни пострадавших

Новости мира:Во время протестов в Чили полиция применила запрещенные резиновые пули, уже у 280 человек травмы глаз.

В Чили в результате применения силовиками резиновых пуль во время столкновений с участниками антиправительственных акций пострадали более 280 человек.

Об этом сообщает Telesur.

"За время антиправительственных акций протеста меньшей мере 280 чилийцев получили травмы глаз вследствие того, что правоохранители стреляли им в лицо, и это рекордное количество травмированных согласно мировой статистике", - говорится в сообщении.

По информации издания, полиция Чили применяет резиновые пули, несмотря на официальный запрет их использования, за исключением экстремальных ситуаций.

Кроме того, с начала акций протеста против политики президента Себастьяна Пиньеры арестованы более 17 тысяч человек, а 950 задержанных до сих пор находятся в следственных изоляторах.

Как сообщалось, уже более месяца чилийцы протестуют против социального и экономического неравенства, а также против политической элиты. Масштабные демонстрации против чилийского правительства начались в Сантьяго 14 октября с 30-процентное повышение стоимости проезда в метро.

Нынешний кризис является крупнейшей в Чили с момента возвращения страны к демократии в 1990 году.

Президент Себастьян Пиньера 17 ноября впервые осудил полицию за злоупотребление силой по отношению к протестующим.