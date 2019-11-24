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Воспользовались моментом: неизвестные обчистили банк в Чили

Воспользовались моментом: неизвестные обчистили банк в Чили
07:24 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Чили во время акции протеста ограбили госбанк на 200 тысяч долларов.

В Сантьяго неизвестные ограбили банк на 200 тысяч долларов в ходе акции протеста, которые проходят в стране с середины октября.

Об этом сообщает France 24 и El Comercio.

По информации газеты El Comercio, грабители проникли в здание с помощью кислородных резаков. Из филиала госбанка они похитили 150 млн чилийских песо (около 190 тысяч долларов), 16 тысяч долларов, 3,8 тысячи евро и две единицы оружия.

По данным МВД Чили, было зарегистрировано еще как минимум пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

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Напомним, в ходе протестов по всей стране, начиная с 18 октября погибли 23 человек, свыше 2 тыс. пострадали и более 200 человек получили травмы глаз в результате выстрелов полиции во время разгона демонстраций.

Причиной стало недовольство жителей повышением цен на проезд в метро.

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Протесты, Чили.
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