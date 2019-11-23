Топливные протесты: в Иране за неделю погибли более сотни человек

Новости мира:Правозащитники сообщают, что в Иране за последнюю неделю во время акций протеста погибли по меньшей мере 115 человек.

В Иране в течение последней недели во время акций протеста против повышения цен на топливо погибли по меньшей мере 115 человек.

Такие данные международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опубликовала сегодня, информирует Deutsche Welle.

В организации убеждены, что к этим жертвам привели именно "противозаконные" действия иранских силовиков. Кроме того, правозащитники считают, что на самом деле количество погибших в результате действий силовиков против демонстрантов может будет значительно больше и призывают другие государства привлечь иранские власти к ответственности.

В то же время сообщается о постепенном восстановлении доступа к интернету в Иране. По крайней мере такую информацию распространила организация NetBlocks. По данным NetBlocks, 23 ноября доступ к всемирной сети был восстановлен на уровне 64% среднего показателя, который фиксировался до начала акций. Ограничение было введено из-за этих протестов.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что "главари беспорядков были идентифицированы и арестованы". Кроме того, представитель КСИР добавил, что в целом в Иране зафиксировали менее 100 инцидентов во время акций протеста против повышения стоимости топлива. Ранее СМИ сообщали о задержании около тысячи человек.

Акции протестов в Иране против повышения цен на топливо и нормирования его продажи населению по льготной цене начались 15 ноября.