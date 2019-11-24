Протесты не утихают: количество погибших в Колумбии растет (Фото)

Новости мира:С начала протестов в Колумбии насчитали по меньшей мере трое погибших людей.

В результате протестов в Колумбии погибли три человека.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере три человека погибли с начала протестов в Колумбии против коррупции и возможных мер жесткой экономии.", - говорится в сообщении.

Дюке сказал, что военные будут осуществлять совместные патрулирования с полицией.

В пятницу в столице Колумбии Боготе был введен комендантский час, но это не удержало протестующих, которые на следующий день вернулись на улицы.

Как известно, в результате столкновений между полицейскими и протестующими в Колумбии 79 человек получили ранения. Отмечается, что протестующие обеспокоены возможным внесением изменений в минимальную заработную плату, пенсии, налоговой реформой и приватизацией государственных предприятий.