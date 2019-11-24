Около тысячи могут оказаться за решеткой: последствия протестов в Иране

Новости мира:В Иране арестовали около 1 тыс. человек в связи с массовыми акциями протеста.

Органы правопорядка Ирана арестовали около 1 тыс. человек на фоне массовых акций протеста и беспорядков, последовавших за решением правительства поднять цены на топливо, сообщает в воскресенье агентство "Фарс".

Агентство отмечает со ссылкой на данные иранских разведслужб, что всего выступления были зафиксированы в 1080 городах и прочих населенных пунктах Ирана. При этом с этой пятницы в демонстрациях приняли участие примерно 87 тыс. человек.

По данным "Фарса", столкновения между демонстрантами и силами правопорядка привели к гибели сотрудников служб безопасности, причем большая часть жертв связана с попытками протестующих атаковать нефтехранилища и военные объекты.

Наибольший ущерб различному имуществу демонстранты нанесли в провинциях Тегеран, Хузестан, Фарс и Керман.

Представитель Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Рамезан Шариф обвинил США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ в организации беспорядков в Иране.

В свою очередь заместитель командующего КСИР Али Фадави заявил на пресс-конференции в Тегеране, что власти арестовали всех зачинщиков протестов. При этом он назвал их "наемниками" США и радикальной иранской оппозиционной "Организации моджахедов иранского народа" и пообещал им суровое наказание за содеянное.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Выступления зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Однако международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек.