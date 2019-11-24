Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне
Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне

54-я неделя: "желтые жилеты" продолжают протесты (Видео)

54-я неделя: "желтые жилеты" продолжают протесты (Видео)
14:47 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Во Франции протесты "желтых жилетов" продолжаются 54-ю неделю подряд.

Во Франции 54-ю неделю подряд продолжаются антиправительственные акции движения "Желтые жилеты".  

Протестующие во Франции недовольны повышением цен на топливо, ухудшающейся экономической ситуацией и в целом политикой президента Эмманюэля Макрона.

Участники движения "Желтые жилеты" в Париже устроили шествие от площади Оноре-д'Эстиен-д'Орв до площади Феликса Эбуэ.

В ходе акций в городе Валансьен протестующие выразили поддержку демонстранту, потерявшему зрение в результате действий полиции в Париже на минувшей неделе.

Протесты в Чили: силовики стреляют резиновыми пулями по глазам, сотни пострадавших

Акции протеста прошли и в ряде других городов Франции.

Полиция запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, Собора Парижской Богоматери, здания Государственного совета и Елисейского дворца в столице Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Протесты, Желтые жилеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Президентская гонка будет интересной: у Трампа появился серьезный конкурент
У Трампа появился серьезный конкурент
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь