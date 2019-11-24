54-я неделя: "желтые жилеты" продолжают протесты (Видео)

Во Франции 54-ю неделю подряд продолжаются антиправительственные акции движения "Желтые жилеты".
Протестующие во Франции недовольны повышением цен на топливо, ухудшающейся экономической ситуацией и в целом политикой президента Эмманюэля Макрона.
Участники движения "Желтые жилеты" в Париже устроили шествие от площади Оноре-д'Эстиен-д'Орв до площади Феликса Эбуэ.
В ходе акций в городе Валансьен протестующие выразили поддержку демонстранту, потерявшему зрение в результате действий полиции в Париже на минувшей неделе.
#GiletsJaunes #Acte54 le cortège avenue de la république Paris pic.twitter.com/WnyId7Kl9Y
— Charli (@CharliB97783485) November 23, 2019
Акции протеста прошли и в ряде других городов Франции.
Полиция запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, Собора Парижской Богоматери, здания Государственного совета и Елисейского дворца в столице Франции.