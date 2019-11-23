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Протесты в Ираке продолжаются: стремительно растет количество жертв

Протесты в Ираке продолжаются: стремительно растет количество жертв
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Во время протестов в Ираке погибло уже 340 человек.

В Ираке число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими выросло до 340.

По данным полицейских и медиков, еще 61 человек получили ранения, сообщает Радио Свобода.

22 ноября между силовиками и митингующими снова произошли столкновения на центральном мосту в Багдаде. Двое участников акции были убиты, еще двое погибли в результате попадания гранатой со слезоточивым газом.

Вблизи города Басра на юге Ирака правоохранители применили силу, чтобы открыть доступ к главному порту страны Умм-Каср. Протестующие блокировали его в течение пяти дней. Работа порта до сих пор не восстановлена в полном объеме.

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22 ноября главный клирик шиитов Ирака верховный аятолла Али ас-Систани призвал политиков реформировать избирательное законодательство, назвав это единственным способом прекратить протесты.

Президент Ирака Бархам Салих предложил провести избирательную реформу, которой предусмотреть законодателям избираться напрямую с каждого района, а не от целых провинций, и участвовать в выборах индивидуально, а не по партийным спискам.

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Протестующие считают, что такая реформа снизит власть партий и обеспечит лучшее представление регионов во власти.

Акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Иракцы выходят на акции, поскольку недовольны высоким уровнем безработицы, перебоями с подачей электроэнергии, нехваткой чистой воды и коррумпированностью власти.

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Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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