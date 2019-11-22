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"Нет - выборам 12 декабря": Алжир заполонили демонстранты (Фото)

"Нет - выборам 12 декабря": Алжир заполонили демонстранты (Фото)
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Алжирские демонстранты призывают провести свободные президентские выборы.

Многотысячные акции протеста проходят в пятницу в разных городах Алжира в знак протеста против того, как власти страны ведут подготовку к запланированным на 12 декабря президентским выборам, сообщает агентство Associated Press.

Протестующие выступают против руководства страны и считают, что нынешние власти не смогут обеспечить транспарентные и свободные выборы. В связи с этим они требуют радикальных изменений в составе руководства.

Участники акций скандируют различные лозунги, в том числе "Нет - выборам 12 декабря" и "Ничто нас не остановит".

Все пять нынешних кандидатов в президенты Алжира являются чиновниками, которые занимали высокопоставленные посты при бывшем президенте страны Бутефлике.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста.

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Временно исполняющим обязанности президента был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы остались недовольны такими переменами в руководстве Алжира, посчитав их недостаточными, и продолжили протесты.

Изначально президентские выборы в Алжире должны были состояться в апреле, однако были перенесены на июль. Летом они также не состоялись, и теперь намечены на 12 декабря 2019 года.

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Протесты, Алжир, Антиправительственные протесты.
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