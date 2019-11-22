Топливные протесты в Иране: доступ в интернет постепенно восстанавливают

Новости мира:В Иране начали восстанавливать доступ в интернет.

В Иране частично восстановили доступ в интернет после начала массовых протестов, вспыхнувших из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировала доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозган, Керманшаси, Араке, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушере, а также частично в Тегеране.

"Доступ в интернет постепенно восстанавливается в стране", - говорится в сообщении.

По данным неправительственной организации NetBlocks, что следит за доступом в интернет по всему миру, восстановление интернет-соединения в Иране охватило лишь 10% территории страны.

Напомним, в результате массовых протестов в Иране, вызванных резким повышением цен на бензин, погибли 106 демонстрантов.