Бензиновые протесты в Иране: более 100 демонстрантов погибли

Новости мира:Правительство Иране решило повысить цены на топливо, что привело к протестам.

В результате массовых протестов в Иране, вызванных резким повышением цен на бензин, погибли 106 демонстрантов.

Об этом сообщает Amnesty International.

"По меньшей мере 106 протестующих в 21 городе были убиты", - говорится в сообщении.

Однако в организации считают, что число погибших может быть гораздо выше, поскольку в сообщениях из разных источников говорится, что были убиты около 200 человек.

"Государственные СМИ сообщают лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности", - отмечают в организации.

Кроме того Amnesty International призвала иранские власти "уважать права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, в том числе путем снятия практически полной блокировки доступа в интернет, предназначенной для ограничения потока информации о репрессиях во внешний мир".

Как сообщалось, в Иране проходят протесты против повышения цен на бензин. Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин минимум на 50 процентов было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом.

За последние дни были задержаны около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщают во вторник американские СМИ.