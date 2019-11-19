Будут блокировать дороги в "час пик": протестующие Гонконга готовятся к новым акциям

Новости мира:Протестующие в Гонконге готовятся парализовать работу городского транспорта.

Демонстранты в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию протеста и парализовать движение городского транспорта, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Они планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени (23:00 по Киеву), чтобы парализовать транспортную систему Гонконга в утренний "час пик". В частности, в планах участников протестов заблокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта.

По данным агентства, больницы в Гонконге переполнены протестующими, получившими травмы в результате столкновений на территории кампуса Политехнического университета.

В течение последних нескольких дней именно университетские кампусы стали местом наибольшего скопления участников демонстраций. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в этом университете.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.