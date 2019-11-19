Скачать
Вторник, 19.11.2019
Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове
Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Украина с первого места вышла в элитраунд Евро-2020
Украина с первого места вышла в элитраунд Евро-2020
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Будут блокировать дороги в "час пик": протестующие Гонконга готовятся к новым акциям

Будут блокировать дороги в "час пик": протестующие Гонконга готовятся к новым акциям
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Протестующие в Гонконге готовятся парализовать работу городского транспорта.

Демонстранты в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию протеста и парализовать движение городского транспорта, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Они планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени (23:00 по Киеву), чтобы парализовать транспортную систему Гонконга в утренний "час пик". В частности, в планах участников протестов заблокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта.

По данным агентства, больницы в Гонконге переполнены протестующими, получившими травмы в результате столкновений на территории кампуса Политехнического университета.

Протесты в Грузии: после силового разгона оппозиция вернулась под парламент

В течение последних нескольких дней именно университетские кампусы стали местом наибольшего скопления участников демонстраций. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в этом университете.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В Китае еще один человек заболел бубонной чумой

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
03 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
04 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
05 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
&quot;Масштабный ремонт дорог&quot;: Гончарук о планах на следующий год
"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов
Президент запретил массовую вырубку лесов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь