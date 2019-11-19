Протесты в Грузии: после силового разгона оппозиция вернулась под парламент

На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они вновь установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади, передает корреспондент "Интерфакса.
"Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.
Он сообщил, что во вторник утром в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.
"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.
На состоявшемся в понедельник вечером после разблокирования здания парламента заседании бюро законодательного органа один из его членов, председатель комитета по экономическим вопросам Роман Какулия заявил, что "есть информация" об обнаружении полицейскими в одной из палаток участников акции коктейлей Молотова и молотков".
"Эту информацию необходимо перепроверить", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба парламента.
Между тем пока правоохранительные органы не сообщали об этой находке в лагере оппозиционеров.
Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Перед зданием парламента начались акции протеста. Против действующих властей объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры заблокировали парламент, после чего властями была проведена силовая операция и входы в здание были освобождены.