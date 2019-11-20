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Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары

Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары
00:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На декабрь Вашингтон запланировал введение 15-процентных пошлин на китайские товары, включая ноутбуки, одежду и игрушки, на общую сумму $156 млрд.

Президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщают во вторник американские СМИ.

"Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании кабинета министров.

"Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

США планировали с 15 октября повысить пошлины на товары из Китая на сумму $250 млрд до 30% с действующих 25%.

Однако США и Китай затем заключили промежуточное соглашение, по которому Вашингтон отказался от уже запланированного повышения пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции.

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На декабрь Вашингтон запланировал введение 15-процентных пошлин на китайские товары, включая ноутбуки, одежду и игрушки, на общую сумму $156 млрд. США в рамках торгового спора уже обложили пошлинами китайские товары на $500 млрд, Китай в ответ ввел пошлины на американские товары стоимостью $110 млрд.

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Китай, США, Вашингтон, Пекин, Дональд Трамп, Китайские товары, Повышение пошлин.
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