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"У нас есть способность лидировать": заявление Макрона о НАТО вызвало критику в США

"У нас есть способность лидировать": заявление Макрона о НАТО вызвало критику в США
22:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Посол США раскритиковала заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон отвергла критику Альянса со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе.

"Я хотела бы начать с рассмотрения вопроса о словах президента Макрона и сказать, что мы категорически не согласны с оценкой президента Макрона по НАТО", - сказала Хатчисон.

"И я считаю, что НАТО абсолютно важно, если мы оценим риски, с которыми мы сталкиваемся, и мысль только об одной из наших стран, одной из наших групп стран, что они в одиночку столкнутся с огромными рисками для населения, не является даже рациональной", - добавила она.

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В интервью журналу The Economist на прошлой неделе Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Среди союзников Альянса после заявления Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия.

"Мы сильнее вместе. Америка приносит лидерство в НАТО. У нас есть способность лидировать. Мы выполняем свою роль, и мы делимся тем, что делаем. Я не думаю, что Европа была бы столь безопасной без трансатлантических связей, которые мы имеем", - сказала посол США.

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Канцлер Германии Ангела Меркель ранее также заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.

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Франция, НАТО, Эммануэль Макрон, Кей Бейли Хатчисон.
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